Attimi di paura all'ora di pranzo a Camparada per una rapina nell'ufficio postale di viale Brianza.

Rapina alle poste di Camparada: dipendente legato e malmenato

Attorno alle 12.45 di oggi, sabato 16 novembre, due malviventi a volto coperto si sarebbero introdotti all'interno della struttura. In quel momento, dentro all'ufficio, erano presenti un funzionario delle Poste ed un cliente.

Ad avere la peggio sarebbe stato il dipendente 42enne delle poste che sarebbe stato legato ed anche malmenato dai due malviventi, che poi hanno arraffato i soldi presenti e se la sono data a gambe levate.

L'intervento dei soccorsi

Dopo l'accaduto è partito l'allarme alla centrale unica dell'Emergenza urgenza. Sul posto sono state dirottate un'ambulanza ed un'automedica in codice giallo, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza. Accorsi sul posto anche il sindaco Maria Luisa Cogliati e il vicesindaco Tiziano Beretta, per cercare di capire cosa fosse successo.

Sulla vicenda sono dunque al lavoro gli uomini dell'Arma per cercare di ricostruire i fatti nel dettaglio e per dare la caccia ai due malviventi. Nel frattempo il 42enne è stato invece preso in carico dal personale medico e trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate per accertamenti.