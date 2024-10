Rapina e aggressione a colpi di mazza da baseball: arrestati tre giovanissimi

Prima avevano avvicinato un 25enne della Costa d'Avorio, poi lo avevano bloccato e aggredito con pugni e mazze da baseball per rubargli la bicicletta. Una rapina agghiacciante, avvenuta al parco "Aldo Moro" di Agrate Brianza per la quale sono stati ora arrestati tre giovanissimi, di cui due minorenni.

Rapina e aggressione a colpi di mazza da baseball

Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nei confronti di due 17enni, uno residente ad Agrate Brianza e l’altro domiciliato a Milano, accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso con un terzo individuo maggiorenne. La rapina e l’aggressione risalgono al 2 agosto scorso e si sono verificate nel parco pubblico “Aldo Moro” di Agrate Brianza.

Il primo arresto ad agosto

La misura segue quella del 19 agosto, quando i militari avevano eseguito una prima ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti del maggiorenne coinvolto, un 18enne residente ad Agrate Brianza, che è stato posto agli arresti domiciliari con divieto di contatto con persone diverse dai familiari conviventi e dal difensore.

I fatti

L’episodio si era verificato nel pomeriggio, quando un 25enne originario della Costa d'Avorio era stato avvicinato da tre giovani mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. Dopo averlo bloccato, lo avevano aggredito colpendolo prima con un pugno al volto, facendolo cadere a terra, e poi utilizzando una mazza da baseball, che la vittima aveva cercato di parare con un piede, riportando lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni. Gli aggressori erano riusciti ad impossessarsi della bicicletta, fuggendo immediatamente.

Le indagini e la denuncia... ritirata

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza, hanno consentito di identificare i responsabili anche grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi del luogo dell’aggressione e alle testimonianze raccolte. I successivi approfondimenti investigativi hanno inoltre permesso di ricostruire un evento accaduto il 3 luglio 2024, quando i Carabinieri della Compagnia di Vimercate erano intervenuti ad Agrate Brianza a seguito di un litigio tra due giovani, originato da un incidente stradale. In particolare il 18enne, dopo aver sottratto l’autovettura alla vittima della rapina, per cui si indaga, era rimasto coinvolto in un sinistro, evento che aveva portato quest’ultima a presentare una denuncia per furto dell’auto, poi ritirata.

Stop a internet e social

Al termine delle formalità di rito, i due 17enni sono stati affidati ai rispettivi genitori presso le loro abitazioni con il divieto di allontanarsi, se non per recarsi ai colloqui con gli operatori dei Servizi Sociali per i Minorenni e dei Servizi Specialistici, previa comunicazione ai Carabinieri incaricati alla vigilanza. Inoltre, è stato disposto per loro il divieto di utilizzo dei social network e di comunicazioni tramite internet o apparecchi cellulari con persone diverse dai propri familiari. È stato loro notificato che eventuali violazioni degli obblighi imposti potranno comportare l’applicazione della misura del collocamento in comunità.