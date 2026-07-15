Ha sottratto della merce da un negozio e, dopo essere stato scoperto, per poter darsi alla fuga ha ripetutamente spintonato il direttore dell’attività commerciale, minacciandolo anche di morte. Purtroppo per lui però sono scattate le manette in seguito all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Varedo.

Rapina il negozio e poi spintona e minaccia il titolare per fuggire: arrestato

L’allarme è partito proprio in città nel pomeriggio dello scorso 3 luglio, quando i militari sono intervenuti in seguito alla chiamata arrestando in flagranza di reato un cittadino di origini pakistane 33enne, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto ritenuto responsabile del reato di tentata rapina impropria.

Intervento dei Carabinieri

L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al numero unico per le emergenze 112. I militari operanti sono giunti tempestivamente in un esercizio commerciale di via Milano a Varedo, contenendo e arrestando il soggetto.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, poco prima, aveva sottratto della merce dai reparti del negozio. Vistosi scoperto, al fine di garantirsi l’impunità e la fuga, non ha esitato a spintonare ripetutamente il direttore dell’attività commerciale, rivolgendogli al contempo gravi minacce di morte. Il pronto intervento della pattuglia dell’Arma ha evitato che la situazione degenerasse. L’intera refurtiva è stata recuperata sul posto e immediatamente restituita all’avente diritto.

Provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Il 33enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, è stato condotto all’udienza con rito direttissimo, all’esito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.