Rapina in banca a Bovisio, furfanti via col bottino

Rapina intorno alle 13 di ieri, lunedì 3 ottobre, alla Banca Popolare di Milano di corso Italia a Bovisio Masciago, nel pieno centro cittadino.

Dalle prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine, tre uomini sono entrati nella filiale riuscendo a sottrarre un bottino che da una stima iniziale ammonterebbe a circa diecimila euro. Poi si sono dati alla fuga scappando a piedi e facendo perdere le loro tracce.

Indagini del Carabinieri in corso

L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora tutta da ricostruire, sono anche in corso gli accertamenti sulla presenza di armi durante l’assalto.

I Carabinieri, appena allertati dal personale della banca una volta scappati i rapinatori, si sono precipitati sul posto con varie pattuglie ma i tre si erano già dileguati, quindi sono partite le ricerche e sono state raccolte le testimonianze dei presenti oltre che di altri elementi utili a ricostruire l’accaduto. Procedono nelle indagini i militari del nucleo operativo della Compagnia di Desio e i colleghi della stazione di Varedo per cercare di risalire all’identità dei rapinatori entrati in azione nell’istituto di credito.