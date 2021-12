Rapina in banca a Meda, banditi in fuga con migliaia di euro.

Malviventi in azione

E' successo nella tarda mattinata di martedì in via Gagarin. Indagano i Carabinieri.

E' successo nella tarda mattinata di martedì 14 dicembre 2021 alla Banca Popolare di Sondrio in via Gagarin, a pochi passi da altri istituti di credito. Secondo quanto emerso finora, i malviventi sarebbero entrati in azione a volto coperto e impugnando una pistola (da capire se giocattolo) avrebbero minacciato i dipendenti, facendosi consegnare migliaia di euro. L'esatto ammontare del bottino è ancora da quantificare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno avviato le indagini.