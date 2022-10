Rapina in un supermercato a Besana: è caccia al bandito

E' caccia al bandito solitario che ha messo a segno una rapina ai danni del supermercato Md di Besana in Brianza.

Colpo all'Md di Besana in Brianza

La rapina è stata consumata nella tarda mattinata di martedì 25 ottobre, attorno alle 12,30, all'interno del magazzino di via Dante Alighieri che ospita il supermercato affiliato al marchio Md, nota catena che opera nel canale dell'hard discount.

Secondo quanto si è appreso un bandito solitario, con il volto travisato, si è introdotto e si è diretto alle casse intimando all'addetta di consegnargli l'incasso. Una rapina lampo, durata non più di un minuto. Il malvivente, che si è fatto consegnare circa 500 euro, ha poi guadagnato in fretta l'uscita del supermercato facendo perdere le sue tracce. Non è dato sapere se ad attenderlo a distanza ci fosse o meno un complice che faceva da palo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno che hanno ascoltato il racconto della cassiera per poi diramare le ricerche nella zona. Le indagini sono in corso per provare a rilevare elementi utili a risalire alla sua identità.

Tentata rapina anche a Carate Brianza

C'è da segnalare peraltro che, nella stessa mattinata di martedì 25 ottobre a Carate Brianza è stato segnalato un tentativo di rapina ai danni del locale Tipi da Bar, caffetteria di viale Brianza. In quella circostanza però il bandito era stato messo in fuga dalla pronta reazione della proprietaria che gli aveva scagliato addosso una sedia.