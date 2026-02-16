Rapina, lesioni e spaccio: indagato un 17enne di Verano Brianza per un episodio del novembre scorso a Meda.

Minore accusato di rapina, lesioni e spaccio

Nel pomeriggio del 29 gennaio scorso, i Carabinieri della Stazione di Meda hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa nei confronti di un 17enne residente a Verano Brianza, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Milano su richiesta della Procura della Repubblica. Il giovane è indagato per i reati di rapina, lesioni personali, tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione a un episodio avvenuto nel mese di novembre 2025 a Meda.

La misura cautelare del Gip di Milano

Le indagini, avviate dai Carabinieri a seguito di una denuncia, hanno permesso di ricostruire che il minore avrebbe avvicinato un 21enne nei pressi di un parco pubblico, rivendicando un presunto debito legato alla compravendita di sostanze stupefacenti. In quell’occasione, l’indagato avrebbe colpito il giovane con un pugno al volto, sottraendogli con la forza lo smartphone per poi allontanarsi. Nel corso delle attività, il telefono oggetto del reato è stato rinvenuto presso l’abitazione del 17enne, dove è stato eseguito un sequestro probatorio.