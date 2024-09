Rapina un 17enne e lo colpisce con un martello

Agli arresti domiciliari un 26enne di Desio responsabile di una rapina ai danni di un minorenne brianzolo. Il fatto si è consumato alla stazione di Seregno.

In stazione rapina un minorenne

Ha rapinato un minorenne nella stazione ferroviaria, minacciandolo e colpendolo con un martello. La vittima, un 17enne brianzolo, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. L’autore della rapina, un immigrato regolare con casa e lavoro, è stato arrestato dai Carabinieri locali dopo il fatto, che risale alla giornata di venerdì 30 agosto.

Arrestato 26enne di Desio

Secondo quanto è stato ricostruito, il 26enne era in compagnia di un connazionale, che all’arrivo dei militari dell’Arma è riuscito a far perdere le proprie tracce. La coppia avrebbe aggredito due minorenni in due momenti distinti. Solo uno di loro, però, è stato effettivamente rapinato del marsupio, con pochi soldi all’interno, e colpito da una martellata. L’immigrato, al momento della cattura, era ubriaco.

Disposti gli arresti domiciliari

Il Tribunale di Monza, al termine dell’interrogatorio di garanzia, ha disposto nei confronti del reo la misura degli arresti domiciliari. In aula, lunedì mattina, l’imputato ha riferito di essere solito darsi all’alcol nel fine settimana. Dopo qualche giorno trascorso in carcere, è finito dunque agli arresti domiciliari.