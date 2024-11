Rapina un passeggero sul treno, denunciato 22enne. Aveva minacciato un ragazzo con una forbice, è stato fermato dai Carabinieri nell'area ex Snia di Varedo

Rapina a bordo del treno

Ha minacciato e rapinato un ragazzo sul treno, è stato rintracciato e fermato nella ex area Snia di Varedo. Lunedì 4 novembre i Carabinieri della stazione di Varedo hanno denunciato in stato di libertà un 22enne, residente a Milano, per il reato di rapina aggravata.

La denuncia della vittima

I militari sono intervenuti intorno alle 12 di lunedì presso lo scalo ferroviario di Bovisio Masciago, dove hanno raccolto la denuncia della vittima che si era rivolta alla Centrale Operativa della Compagnia di Desio tramite il numero unico delle emergenze 112.

Il passeggero minacciato con una forbice

In stazione i militari dell'Arma hanno ricostruito l’accaduto, accertando che l’autore del reato, a bordo del treno proveniente da Milano Affori e diretto a Camnago/Lentate, aveva avvicinato il giovane passeggero e, sotto minaccia di una forbice, si era fatto consegnare una modica somma di denaro contante e quindi si era dato alla fuga, scendendo alla precedente fermata di Varedo.

Il rapinatore rintracciato e denunciato

I Carabinieri hanno concentrato le ricerche dell’autore nelle immediate vicinanze dell'area industriale dismessa ex Snia sul territorio di Varedo e qui, grazie alla descrizione fornita dal giovane rapinato, hanno rintracciato e identificato il presunto autore del reato che è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al passeggero.