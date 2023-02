Rapina un supermercato, ma viene arrestato

Ha tentato di rapinare il supermercato In's di Bovisio Masciago, ma il suo tentativo è stato mandato in fumo prima del personale di sorveglianza e poi dai Carabinieri.

Il colpo al supermercato

L'allarme è scattato intorno alle 12.43 di domenica 12 febbraio quando il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Desio ha ricevuto una telefonata attraverso il 112 da parte di una persona che era riuscita a malapena a comporre il numero, facendo partire la chiamata. Evidente il tentativo di chiedere aiuto anche se mancava una richiesta precisa: il centralinista, in sottofondo, però ha percepito delle lamentele riconducibili a una lite tra persone e ha percepito una richiesta di aiuto sussurrata "Venite all’IN’S di Bovisio c’è stata una rapina"

La centrale operativa dei carabinieri di Desio ha inviato due gazzelle e i militari giunti sul posto hanno capito subito che era stata perpetrata una rapina. I testimoni hanno indirizzato subito gli uomini dell’Arma sul retro del supermercato da dove il rapinatore aveva cercato di fuggire. Da lì a poco hanno notato l’addetto alla sicurezza che stava cercando di trattenere un soggetto nord africano molto agitato che, alla vista dei carabinieri, ha opposto violenza, inveito gravi minacce e spintoni, cercando di colpire con un blocco di lattine di birra lo stesso addetto alla sicurezza:

“Se non te ne vai ti ammazzo” e anche “Lasciami andare o vi ammazzo tutti”.

L'identificazione

I militari a quel punto hanno ricostruito nei dettagli le fasi della rapina e hanno trovato all’interno delle tasche del malvivente alcuni degli oggetti sottratti all’interno dell’esercizio commerciale per un valore complessivo di 50 euro. L'uomo è stato identificato in un 40enne di origini marocchine, senza fissa dimora, con precedenti specifici per rapina aggravata e numerosi reati per resistenza a pubblico ufficiale, immigrazione clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti: è stato arrestato per rapina aggravata ed è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.