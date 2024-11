Nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Carate Brianza hanno arrestato un 19enne, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, con l’accusa di rapina.

Rapina un uomo conosciuto su social e tenta la fuga, arrestato

Tutto è partito dalla telefonata di un uomo, intorno alla mezzanotte, alla Centrale Operativa della Compagnia di Seregno, che ha denunciato un’aggressione subita ad Albiate. La vittima ha riferito di aver incontrato il 19enne, conosciuto sui social network, per un appuntamento. Durante l’incontro, il giovane, al rifiuto dell’uomo di consegnargli del denaro per una prestazione sessuale, per la quale non era stato concordato alcun pagamento, lo ha aggredito e gli ha sottratto con violenza una collana in oro prima di darsi alla fuga.

Il 19enne rintracciato in breve tempo

I Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno immediatamente avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare il giovane nelle vicinanze del luogo del reato. L’aggressore, che nel frattempo si era disfatto della refurtiva, ha cercato di eludere il controllo, ma è stato fermato dopo un breve

inseguimento a piedi. Sottoposto a perquisizione, il 19enne è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di hashish, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’intervento deciso e tempestivo dei militari ha permesso di bloccare il responsabile, già noto alle Forze dell’Ordine per reati analoghi. Dell’arresto è stata data comunicazione al sostituto procuratore della Repubblica di Monza, che ha disposto la presentazione dell’indagato all’udienza per rito

direttissimo nella stessa mattinata. Il Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.