Rapinano la banca a Limbiate ma perdono parte del bottino per strada. Tre uomini armati hanno fatto irruzione questa mattina, venerdì, alla Bpm di via Garibaldi, riuscendo a portare via migliaia di euro

Rapinano la banca a Limbiate

Assalto armato alla Banca Popolare di Milano di via Garibaldi a Limbiate: sotto la minaccia delle pistole, tre uomini con il volto travisato sono riusciti a farsi consegnare i soldi dai dipendenti della filiale. Questa mattina, venerdì 21 aprile, i banditi sono entrati in azione all'ora di apertura della banca, quindi avrebbero tenuto in ostaggio il personale della banca in attesa che il temporizzatore della cassaforte facesse scattare l’apertura.

Parte del bottino persa durante la fuga

Arraffati i contanti, qualche decina di migliaia di euro, li hanno riposti all'interno di alcuni borsoni. Poi si sono dati alla fuga ma nella concitazione del momento un bandito ha perso una parte del bottino: il borsone pieno di soldi è stato recuperato in una via del centro dalla Polizia Locale.

Indagini in corso

Quando i dipendenti della banca sono riusciti a dare l'allarme, sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Desio che hanno subito avviato le indagini. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto potrebbero arrivare dalla visione dei filmati delle telecamere