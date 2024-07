Rapinano la parafarmacia e poi si giocano i soldi nel bar accanto, sorpresi dai carabinieri

Prima hanno pensato bene di rapinare la parafarmacia puntando un coltello al fianco della dipendente.

La rapina alla parafarmacia di Vimercate

Poi, una volta arraffato l’incasso, sono usciti dal locale e, piuttosto che darsela a gambe, hanno svuotato sul posto il contenuto del registratore di cassa appena rubato. Infine, hanno deciso di «investire» il gruzzoletto nel bar accanto, giocando alle slot. Così facendo si sono praticamente consegnati nelle mani dei carabinieri che poco dopo li hanno sorpresi sul fatto e fermati.

Coltello contro la dipendente del negozio

Ha dell’incredibile la scena accaduta ieri mattina, lunedì, poco dopo le 11 nella centralissima via Vittorio Emanuele II. Una trama quasi degna dei migliori film di Totò. In questo caso, però, la realtà sembra aver superato di gran lunga la finzione.

I rapinatori, pare tre persone, secondo le testimonianze raccolte dai passanti, sono entrati in scena in piena mattinata. Giubbotti scuri, cappellini sulla testa e sciarpe sul volti per non farsi riconoscere, i tre si sono portati sul posto a piedi. Una volta arrivati all’altezza della parafarmacia hanno deciso di fare irruzione nel locale dove, fortunatamente, in quel momento non c’erano clienti. Uno di loro ha immediatamente estratto un coltello e si è diretto verso la dipendente. Le ha puntato l’arma al fianco invitandola intimandole di consegnare l’incasso. Attimi di terrore durati una manciata di secondi.

Sono fuggirti con la cassa e si sono... cambiati d'abito

A quel punto i tre, raggiunto l’obiettivo, sono fuggiti con il registratore di cassa sotto braccio, raggiungendo di corsa un cortile al civico 46. Qui si sono liberati dei vestiti nascondendoli pare in un cespuglio e hanno svuotato la cassa, arraffando. l’incasso.

Sono entrati nel bar accanto per giocare alle slot

A quel punto, come se nulla fosse, una volta ritornati su via Vittorio Emanuele, si sono diretti nel vicino bar per giocarsi il bottino alle slot machine, pensando di passare per insospettabili clienti. Nel frattempo i carabinieri della stazione cittadina, prontamente intervenuti sul luogo della rapina, hanno iniziato a raccogliere le prime informazioni.

Sorpresi dai Carabinieri

Grazie ad alcune testimonianze i militari sono riusciti in pochi minuti a risalire ai malviventi, pare due stranieri e un italiano, e a sorprenderli sul fatto proprio mentre erano intenti a giocare alle macchinette.