La capogruppo di minoranza a Biassono rapinata in camera da letto

Ladri in casa, nel cuore della notte a Biassono, in via Volta. Vittima la capogruppo della lista di minoranza «Biassono Civica».

Ladri nella camera da letto

Tanta paura e momenti di angoscia quelli vissuti da Angela Galbiati, 69 anni, capogruppo in Aula consigliare della lista di minoranza «Biassono Civica» rapinata in casa sua, a Biassono, nella notte tra giovedì e venerdì. Galbiati stava già dormendo nella sua camera, quando attorno a mezzanotte e mezza, ha avvertito dei rumori e in pochi istanti si è trovata nella stanza i ladri.

Cuscino sulla bocca per immobilizzarla

Un uomo, con il volto travisato da un passamontagna e i guanti, le si è materializzato davanti e le ha tappato subito la bocca per non farla urlare; la capogruppo ha cercato a quel punto di divincolarsi, ma è stata immobilizzata con un cuscino affossato sul viso che le impediva di respirare.

"Ho pensato che mi volesse soffocare, ho avuto paura", ha raccontato a Prima Monza e al Giornale di Carate, Angela Galbiati, volto conosciutissimo in paese per essere stata per oltre 40 anni dipendente del Comune in qualità di responsabile dell'ufficio Anagrafe.

Momenti terribili e interminabili, fino a quando la 69enne consigliera è riuscita nuovamente a sbloccarsi e ad urlare per provare a richiamare l'attenzione del vicinato. Una vicina che era fuori a fumare, nella casa accanto, l'ha sentita e ha immediatamente chiamato i Carabinieri.

Nel frattempo anche il figlio della donna, che dormiva nella camera al piano di sotto della villetta, si è reso conto della richiesta di aiuto della madre ed è salito al piano superiore. Ha cercato di fermare i malviventi, ma i ladri sono scappati portandosi via l'oro che era sul comodino.

L'arresto

I Carabinieri della stazione di Biassono, però, allertati in precedenza della vicina sono arrivati nel giro di poco e hanno iniziato subito le ricerche; poco dopo sono riusciti a individuare ed arrestare uno dei ladri. L'accusa è di furto in abitazione e rapina.

