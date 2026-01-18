Criminalità

Rapinata per strada con un coltello: caccia al bandito solitario

La donna, che si trovava ad Albiate per fare shopping, si è vista puntare un coltello alla gola ed è stata costretta a consegnare il portafoglio.

Albiate · 18/01/2026 alle 14:00

Quello che doveva essere un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo per una biassonese arrivata ad Albiate per fare compere in un noto negozio lungo la direttrice Carate – Monza.

La donna, attorno alle 16.30, è stata all’improvviso avvicinata da un uomo sconosciuto, sulla quarantina e di origini straniere, che puntandole il coltello alla gola le ha intimato di consegnargli il portafoglio. La malcapitata, spaventata e atterrita, non ha potuto fare altro se non eseguire alla lettera l’ordine intimatole con la forza. Il rapinatore, ottenuto ciò che voleva, si sarebbe dileguato a bordo di un ciclomotore verso via Trieste.

A raccontare la brutta disavventura, per fortuna conclusasi senza gravi conseguenze fisiche per la vittima, è stata la figlia della donna sia sulla pagina Facebook «Sei di Albiate Se … News e tutto di più» sia al nostro settimanale.

Il racconto della figlia della vittima

«Mia madre non se la sente davvero di rivivere quegli attimi di terrore – ha spiegato Giorgia Iannantuoni, da noi contattata – Per me l’importante è che fisicamente non le abbiano fatto del male. Abbiamo denunciato l’accaduto subito ai Carabinieri di Biassono. Sappiamo che la situazione non si risolverà in fretta, ma speriamo bene …».

I militari hanno immediatamente informato i colleghi della stazione di Carate Brianza e aperto in sinergia le indagini per dare un volto all’uomo. Le ricerche si concentrano su un soggetto di nazionalità nordafricana, con indosso un giubbino nero e un cappellino di lana dello stesso colore. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalla videosorveglianza del territorio albiatese.
Intanto, la malcapitata e sua figlia lanciano un appello ai cittadini: «Pensiamo che il portafoglio possa essere stato abbandonato in zona dopo essere stato svuotato. Chiediamo pertanto se qualcuno lo avesse trovato per strada o ne avesse notizia di scriverci in privato. All’interno c’erano documenti e carte e già ritrovare questi ultimi sarebbe per noi di grande aiuto».

In corso le indagini di Polizia locale e Carabinieri

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Vanessa Gallo.
«Siamo al corrente della rapina. Le indagini sono in corso grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale e il comando dei Carabinieri di Carate. Le telecamere sono in funzione. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine, e assicuro i cittadini sulla sicurezza di Albiate».
Nel frattempo, una cittadina albiatese, ha scritto sotto il post di Iannantuoni, di essere stata vittima di un furto con destrezza, il 7 gennaio, mentre si trovava in una nota caffetteria di viale Lombardia. Qualcuno le avrebbe sottratto la borsa con all’interno tutti gli effetti personali senza che lei si accorgesse di nulla.

