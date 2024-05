Rapinati da una baby gang con lo spray al peperoncino

Una tranquilla serata tra amici che si sarebbe dovuta concludere con un panino consumato insieme al fast food e che, invece, si è trasformata in un incubo. Tutto a causa di una baby gang che è riuscita a rubare il portafogli ad uno di loro (dentro c’erano poco meno di cento euro in contante) dopo avergli spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi.

Venerdì sera di ordinaria follia alla Torri Bianche di Vimercate. Una rapina che non fa altro che allungare la lista di episodi simili che, soprattutto nel fine settimana, avvengono nei pressi del centro commerciale.

Il drammatico racconto delle vittime

Venerdì sera, dicevamo, a pagarne le conseguenze sono stati quattro amici, tutti quanti ventenni (uno residente ad Arcore e tre a Carnate) che hanno voluto raccontare al nostro giornale quanto accaduto anche per mettere in guardia altre persone.

"Avevamo da poco terminato una partita a calcetto e, prima di ritornare a casa, volevamo gustarci un panino insieme - ha raccontato uno dei quattro giovani - Siamo arrivati alle Torri su due auto diverse verso le 23. Due amici sono arrivati prima e noi una manciata di minuti dopo. Appena abbiamo parcheggiato ci siamo accorti della zuffa scoppiata all’ingresso principale del centro commerciale, per intenderci quello che si trova sopra l’ingresso dei parcheggi sotterranei. Appena il tempo di capire cosa stava succedendo che un nostro amico ci ha raggiunti in fretta e furia raccontandoci che un gruppo di ragazzini, tutti quanti minorenni e stranieri, aveva appena aggredito l’altro nostro amico spruzzandogli dello spray al peperoncino negli occhi".

Lo spray al peperoncino spruzzato negli occhi

Uno stratagemma utilizzato per rubargli il portafogli. "A quel punto io e il mio amico abbiamo iniziato a rincorrerli mentre loro scappavano per far perdere le tracce - ha continuato il giovane - Io ho rincorso uno di loro e sono riuscito a fermarlo ma lui ha spergiurato di non sapere che avesse rubato il portafogli".

Nel frattempo le vittime della rapina hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

"Abbiamo aspettato la pattuglia dei carabinieri all’interno fast food; anzi ci teniamo tanto a ringraziare la direttrice del punto vendita che ci ha dato una grossa mano soprattutto dal punto di vista morale e di assistenza - ha continuato il giovane - Nel frattempo la baby gang inizialmente ha cercato nuovamente un contatto con noi: sono entrati nel centro con in mano delle sedie che si trovavano sul piazzale esterno intimandoci di uscire sul parcheggio per un regolamento di conti. Fortunatamente l’arrivo delle guardie del centro commerciale ha evitato il peggio. Successivamente un ragazzino si è presentato a noi riconsegnando il portafogli rubato poco prima e ovviamente privo di contante".

Domenica i quattro ventenni hanno sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Vimercate ma del rapinatore nessuna traccia.