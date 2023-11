Attimi di paura quelli vissuti domenica pomeriggio da un 17enne di Cesano Maderno. Il ragazzo è stato rapinato mentre si trovava a bordo del treno ed ha poi chiesto aiuto alla stazione di Desio.

Rapinato sul treno: 17enne chiede aiuto in stazione a Desio

Stando a quanto raccontato dal giovane ai Carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, sarebbe stato accerchiato da un gruppi di malviventi mentre era a bordo del treno S9 per raggiungere la sua findanzata a Monza. Tra la stazione di Seregno e quella di Desio i malviventi lo avrebbero accerchiato e derubato del telefono cellulare, del portafogli e, sempre secondo quanto riferito dal 17enne, anche degli indumenti.

Sotto shock il giovane è riuscito a scendere dal treno a Desio e ha chiesto aiuto ad alcune persone presenti in stazione che gli hanno prestato alcuni indumenti per coprirsi e il cellulare per chiamare i genitori.

La denuncia

Genitori che sono subito arrivati in stazione per poi dirigersi presso la tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno dove il 17enne ha sporto formale denuncia.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini: sono dunque in corso accertamenti, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, per ricostruire con esattezza quanto avvenuto e identificare i responsabili.