Rapinatore armato di taglierino strattona la commessa e si dilegua con il bottino

Con il cappuccio in testa per nascondere il viso ha chiesto un pezzo di pizza e poi è entrato in azione.

Erano all’incirca le sette e trenta, «a quell’ora non c’era nessuno in strada e anche nel negozio non c’erano clienti - ha raccontato Ornella Fusar, del panificio pasticceria Dori di via Garibaldi a Desio - L’ho visto entrare e ho chiesto cosa volesse. Ha ordinato della pizza. Lui stava davanti al banco, con le mani in tasca. Non ci ho fatto molto caso. Quando sono andata alla cassa per fare lo scontrino dalle tasche ha estratto un grosso taglierino, non come quello che si usa di solito. Uno professionale. Me lo ha puntato davanti, voleva tutto quello che c’era nella cassa. “Dammi i soldi”, mi ha urlato».