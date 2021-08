Rapinava i ciclisti nel Parco delle Groane, arrestato

Rapinava i ciclisti nel Parco delle Groane tra Ceriano Laghetto e Solaro, i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, con la collaborazione dei colleghi di Solaro, hanno incastrato un giovane marocchino.

Rapinava i ciclisti nel Parco delle Groane

Era solito nascondersi in mezzo alla fitta vegetazione del Parco delle Groane da dove studiava accuratamente i movimenti delle sue vittime. Attendeva il momento giusto per balzare fuori e aggredirle con inaudita violenza. Almeno cinque gli episodi di rapina denunciati nell’ultimo mese, tutti avvenuti sulla ciclabile del Parco delle Groane nel tratto compreso tra Ceriano Laghetto e Solaro. Molte vittime sono finite in ospedale a causa delle percosse ricevute. Le biciclette, quasi tutte di valore, alcune delle quali di diverse migliaia di euro, finite probabilmente in un giro di ricettazione. Aveva seminato il terrore tra i ciclisti e tra i frequentatori del parco, la cui testimonianza si è rivelata di fondamentale importanza per gli inquirenti.

I Carabinieri di Cesano hanno arrestato un 30enne marocchino

Dopo diverse settimane di lavoro infatti, i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, coordinati dal Tenente Sebastiano Ciancimino, grazie anche alla proficua collaborazione dei colleghi della Stazione di Solaro, sono riusciti a porre fine agli episodi di violenza, rintracciando il responsabile all’interno del Parco delle Groane mentre si accingeva a colpire ancora. Gli uomini dell’Arma hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 30enne di nazionalità marocchina, già noto alle Forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora. Successivamente alla convalida del fermo da parte rispettivamente della Procura della Repubblica e del Tribunale, il 30enne è finito in carcere a Monza.