Razzia di pc e tablet nelle scuole di Lentate

Razzia di pc e tablet nelle scuole primarie di Lentate. Nei giorni scorsi sono stati presi di mira tre plessi su quattro, a Camnago, Birago e Copreno.

Razzia di pc nelle scuole, il primo episodio a Camnago

Il primo episodio risale a martedì 12 maggio 2020, quando nel corso di un sopralluogo per dei lavori da effettuare alla scuola di Camnago, il personale ha notato porte aperte e cavi dei pc a terra. A seguito di accertamenti è stato appurato che i ladri avevano aperto gli armadi e forzato i cassetti, arraffando otto computer portatili dei docenti.

Seconda incursione a Birago e Copreno

Ma non è finita qui: due giorni dopo, nella notte tra mercoledì e giovedì, i ladri sono tornati in azione, stavolta nei plessi di Birago e Copreno, da dove hanno asportato rispettivamente cinque pc portatili e tre tablet e due computer portatili. In entrambe le occasioni il personale scolastico ha allertato i Carabinieri, prontamente giunti sul posto. E’ stata sporta denuncia.

