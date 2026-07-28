Reazione chimica in un’azienda di plastiche, intervengono i Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio 2026, in via Del Bruno ad Arcore. Intorno alle 18:20, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è dovuta intervenire d’urgenza presso un’azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche a causa dello sversamento di perossido.

L’allarme è scattato quando il prodotto chimico, a causa di un eccessivo aumento della temperatura, ha dato vita a una reazione esotermica. Il surriscaldamento ha provocato la fuoriuscita della sostanza e il conseguente rilascio di una limitata nube chimica, facendo immediatamente attivare i sistemi di sicurezza e antincendio dello stabilimento.

Evacuata la fabbrica: nessun ferito

I lavoratori presenti all’interno del sito produttivo hanno abbandonato rapidamente i locali, seguendo alla lettera le procedure di evacuazione aziendali. Sul posto sono tempestivamente giunti i soccorritori di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) per valutare le condizioni del personale. Fortunatamente, dopo i necessari accertamenti sanitari sul posto, nessuno degli operai ha riportato conseguenze gravi e non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.

Operazioni di bonifica in corso

I Vigili del Fuoco, intervenuti con un’Autopompa Serbatoio (APS) e il Funzionario di Guardia, insieme ai carabinieri di Arcore, hanno immediatamente isolato la zona. Gli specialisti stanno monitorando costantemente l’aria e i locali con apposite strumentazioni scientifiche e sono tuttora impegnati nelle delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dallo sversamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine e i tecnici di ATS, a cui spetterà il compito di effettuare i rilievi e gli accertamenti di competenza per chiarire l’esatta dinamica delle cause che hanno portato al surriscaldamento della sostanza.