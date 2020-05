I sacerdoti del Decanato di Vimercate: “Quest’anno niente oratorio estivo”

I sacerdoti del Decanato di Vimercate abbandonano definitivamente ogni speranza di poter organizzare l’oratorio estivo nelle prossime settimane. Ad annunciarlo, attraverso una lettera indirizzata ai loro parrocchiani, sono stati i sacerdoti delle parrocchie che compongono il Decanato di Vimercate.

Loro sono i parroci (oltre al decano don Mirko Bellora anche don Giandomenico Colombo, don Valerio Fratus, don Antonio Longoni, don Adelio Molteni, don Angelo Puricelli, don Mauro Radice, don Stefano Strada) e i sacerdoti incaricati degli oratori (don Gabriele Villa, don Paolo Alberti, don Andrea Bianchi, don Davide Cardinale, don Cristiano Castelli, don Luca Civardi, don Riccardo Fumagalli, don Christian Giana e don Simone Zappa)

I sacerdoti hanno controfirmato una lettera scritta dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, con l’intento di fare chiarezza su cosa potranno proporre gli oratori per i piccoli.

“Quanto all’estate noi dobbiamo attendere le indicazioni delle autorità competenti: è inutile speculare e moltiplicare dichiarazioni, obiezioni e propositi, se non sono ancora definite e pubblicate le linee guida da applicare in Regione. A me sembra che due punti siano acquisiti.

Il primo è che noi quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le condizioni per fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e gratitudine delle famiglie.

Il secondo è che noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti e far mancare a loro una proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Si tratta di una sollecitudine per la formazione umana e cristiana delle giovani generazioni e non solo di un servizio sociale, che per altro non sarebbe estraneo alla pratica della carità della comunità cristiana”.