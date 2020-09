Referendum: ieri affluenza poco sotto il 40% I DATI PER COMUNE

Referendum: ieri affluenza poco sotto il 40%. Dato molto simile a quello nazionale (39,4%). Oggi i seggi hanno riaperto alle 7 e si potrà ancora votare sino alle 15.

I dati della Prefettura di Monza e della Brianza sul Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ci dicono che alle 23, alla chiusura dei seggi, nei 55 Comuni che compongono la Provincia ha votato il 39,68% degli aventi diritto, con punte nettamente sopra il 40%. Fra i centri con la maggiore affluenza, troviamo Aicurzio al 46,02% e Vimercate al 44,34%. Sotto la media provinciale e più basso in assoluto nella nostra Provincia, Limbiate con il 35,64%.

Ricordiamo che si può votare ancora oggi fino alle 15. Votando Sì dà il via libero definitivo alla legge che ha deciso il taglio di 345 parlamentari, votando No si boccia la legge e le cose restano quindi come sono ora.

I dati Comune per Comune

Legenda: Nella prima colonna il Comune, nella seconda l’affluenza, in %, alle 12, nella terza l’affluenza alle 19 e nell’ultima l’affluenza alle 23. In Provincia di Monza e Brianza l’affluenza è stata complessivamente del 39,68%.

