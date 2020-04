Regalo di benvenuto per i nuovi nati di Concorezzo. Bella iniziativa promossa da Amministrazione comunale e Aspecon, in campo a fianco delle famiglie.

Un kit di prima necessità per ogni nuovo nato residente a Concorezzo. E’ questa l’iniziativa organizzata e promossa da Aspecon e dal Comune di Concorezzo e che interesserà tutti i bambini nati nel 2020 residenti in città. Il pacco bebè è composto da una borsa viaggio con all’interno cinque prodotti per il bagno e il cambio pannolino. Il kit verrà consegnato dalla Protezione civile di Concorezzo, a partire dai prossimi giorni, direttamente a casa dei nuovi nati. I genitori potranno lasciare il proprio numero di telefono all’anagrafe nel momento della registrazione del bambino. La Protezione Civile provvederà a contattare la famiglia per comunicare data e ora della consegna. L’iniziativa è “retroattiva” e infatti i genitori dei bambini nati dal 1 gennaio 2020 potranno richiedere la consegna del pacco bebè telefonando al numero 039.62800888. Nell’ultimo anno i nuovi nati a Concorezzo sono stati 120. All’interno del pacco bebè le famiglie troveranno anche una lettera di benvenuto a firma del sindaco Mauro Capitanio e la tessera della farmacia Aspecon.

Il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha commentato con grande soddisfazione la creazione dell’iniziativa, voluta fortemente dall’Amministrazione.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto lanciare in questo momento così delicato – spiega il borgomastro – Questo dono rappresenta il benvenuto che il Comune insieme ad Aspecon vuole dare ai nuovi cittadini concorezzesi. Un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie e di positività verso il futuro. L’idea iniziale era quella di invitare le famiglie a ritirare il pacco direttamente in farmacia ma in considerazione della pandemia abbiamo chiesto un supporto alla Protezione Civile per poter garantire l’avvio del progetto. Una volta terminato questo momento di emergenza sanitaria le famiglie potranno ritirare il pacco nella farmacia di via De Giorgi. Un grazie ad Aspecon per l’iniziativa e per l’impegno profuso in questo ambito e un grazie agli uffici comunali che si sono subito attivati per rendere operativo il tutto”.