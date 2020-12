Regalo di Natale ai bambini dai bambini. La scuola primaria Borghi di Cesano Maderno si mobilita per la San Vincenzo.

Regalo di Natale ai bambini dai bambini

I 300 alunni delle dodici classi della scuola primaria Borghi di Binzago, a Cesano Maderno, hanno aderito con entusiasmo e generosità alla proposta del Comitato genitori di raccogliere materiale per l’infanzia, per le famiglie seguite dalla San Vincenzo de Paoli.

Anche Babbo Natale alla consegna

La consegna dei doni ai volontari della conferenza è avvenuta all’uscita degli alunni da scuola, e si è trasformata in festa accompagnata dai saluti di Babbo Natale e dalle note di tre musicanti del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Binzago. C’è chi è andato con mamma e papà a fare la spesa, per scegliere insieme i biscotti da donare, e chi ha comprato biberon e omogeneizzati con la propria paghetta.

L’incontro con la San Vincenzo “il vero regalo di Natale”

“In un periodo storico in cui la distanza fisica sta provando noi e i nostri bambini, volevamo tentate di riavvicinare almeno i cuori – spiega la presidente del Comitato genitori, Valentina Autorino – Conoscere i volontari della San Vincenzo è stato il vero regalo di Natale: la loro semplicità e la loro gentilezza coinvolgente hanno fatto sì che questa raccolta doni divenisse il motore per uno spirito nuovo, per una collaborazione che ci auguriamo possa perdurare nel tempo con altre iniziative”.

