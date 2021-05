Renate dice addio all’industriale e benefattore

Renate piange Mario Colombo, 82enne imprenditore e benefattore.

Imprenditore e benefattore

Classe 1938, cresciuto a Renate, Colombo è stato un imprenditore di razza. Con il fratello Tranquillo e il cugino Carlo Edoardo Valli è stato artefice del successo della “Valli & Colombo”, azienda leader nella produzione delle maniglie. La sua carriera è costellata di importanti traguardi, tra i quali anche la nascita , nel 1990, della Colombo Design di Terno d’Isola (Bergamo), specializzata nella produzione di accessori per il bagno, maniglie per porte e maniglie finestre distribuite in tutto il mondo.

“Esempi per tutti”

Mario Colombo è stato anche un benefattore. Per la “sua” Renate ha contribuito al rifacimento del cimitero comunale oltre che alla costruzione dell’asilo nido, dedicato alla mamma Anita “esempio di altruismo e di dedizione ai figli”, l’aveva definita lui.

L’amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia di Mario Colombo, scomparso ieri. Imprenditore e benefattore della comunità, nel dicembre 2018 era stato insignito della croce d’oro, segno della stima e della riconoscenza nutrite dai renatesi nei suoi confronti per i suoi meriti imprenditoriali e per i contributi a favore della comunità civile. Ricordiamo tra i più significativi il rifacimento del Cimitero comunale e, soprattutto, la costruzione dell’asilo Mamma Anita di Renate Brianza, intitolato proprio a Mamma Anita. Un esempio per tutti che resterà nei cuori e nella memoria dei renatesi, l’omaggio del sindaco di Renate Matteo Rigamonti.

I funerali di Mario Colombo saranno celebrati domani, venerdì 7 maggio 2021, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Renate.