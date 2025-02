Renate, perde il controllo dell'auto e si ribalta

Ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Protagonista dell'incidente avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 8 febbraio, in via San Mauro a Renate, un 38enne trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza.

renate incidente via san mauro

Auto ribaltata

E' successo intorno alle 4,30, in località Vianò. Per cause ancora in fase di accertamento, il 38enne alla guida avrebbe perso il controllo della quattro ruote che ha finito la sua corsa ribaltandosi a ridosso di un'abitazione privata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno e i pompieri, questi ultimi giunti da Seregno e Lissone a bordo dell'autopompa e del carro fiamma.

Automobilista all'ospedale

I soccorritori della Croce Bianca di Besana, coadiuvati dall'automedica, hanno prestato le prime cure al 38enne alla guida dell'auto ribaltata, trasportato poi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.