Renate piange lo storico segretario comunale

Il Comune di Renate piange il suo storico segretario. Valerio Colella si è spento ieri, mercoledì 15 novembre, a 82 anni.

Per 37 anni a Renate

Per 37 anni ha prestato servizio nel Comune di Renate in qualità di segretario comunale, fino alla pensione nel 2007. Laureato in Giurisprudenza, originario di Casale Monferrato, Colella ebbe il primo incarico fuori ruolo a Vanzaghello, in provincia di Milano. Venne trasferito nel Lodigiano e con un concorso ottenne poi il posto in paese. A fine carriera, affiancò all'impegno a Renate un secondo a Verano. Colella lascia due figli: Maria Chiara, insegnante dell’istituto comprensivo “Sassi” e consigliere comunale a Briosco, e Benedetto, otorinolaringoiatra.

Il cordoglio dell'Amministrazione

"L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio alla famiglia Colella per la scomparsa del Dott. Valerio, Segretario Comunale dal 1970 al 2007. La sua lunga ed ecomiabile carriera presso il nostro ente è stata caratterizzata da un servizio attento, competenza professionale e una notevole capacità di dialogo con le istituzioni". Il messaggio pubblicato sui canali social del Comune di Renate.

"In questo momento difficile, siamo vicini alla famiglia nel dolore e nel ricordo di un professionista che ha lasciato un segno importante nella nostra comunità. La sua eredità di impegno e dedizione sarà ricordata con gratitudine".

I funerali di Valerio Colella saranno celebrati sabato 18 novembre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Donato e Carpoforo a Renate.