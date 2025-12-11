Dopo l'udienza per direttissima è stato condannato a sei mesi di reclusione

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: arrestato 24enne

E’ successo nei giorni scorsi a Nova Milanese, quando i militari sono intervenuti in un appartamento dopo avere ricevuto una segnalazione per schiamazzi notturni. Giunti sul posto, i carabinieri hanno ripristinato la quiete e ammonito chi stava disturbando il vicinato.

Poco dopo, l’Arma ha ricevuto una nuova richiesta d’intervento. Tornati nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato il 24enne in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo i militari con calci e pugni e minacciandoli. Per contenerlo e metterlo in sicurezza è stato necessario l’intervento di un secondo equipaggio.

La condanna alla reclusione

Su disposizione del pubblico ministero, il 24enne è stato sottoposto a udienza con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il 24enne è stato condannato a sei mesi di reclusione.