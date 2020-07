Resta chiusa in auto, paura per una bimba di due anni. Le portiere erano bloccate, la mamma ha chiamato i Carabinieri che salvato la piccola

Minuti di paura sabato in via Fratelli Casati a Limbiate per un bambina rimasta chiusa in auto sotto al sole. La tempestiva richiesta di aiuto della mamma e il rapido arrivo dei Carabinieri hanno permesso che tutto finisse per il meglio.

Si sono bloccate le portiere

La piccola di appena 2 anni era andata a fare la spesa insieme alla mamma. Nel momento di risalire in auto, la donna, una 38enne di origine marocchina, aveva prima allacciato la bimba al seggiolino, poi si era dedicata a riporre i sacchetti della spesa nel bagagliaio, ma al momento di chiudere il portellone è scattata anche la chiusura centralizzata e non è stato più possibile aprire nessuna portiera dell’esterno. La bimba era rimasta chiusa dentro, piangeva ed era spaventata.

I Carabinieri hanno rotto un finestrino

Erano le 11,45 e faceva molto caldo: bisognava risolvere il problema al più presto. La donna, in panico, ha chiamato i Carabinieri che si sono precipitati con una pattuglia in via Casati in suo soccorso. Una volta arrivati i militari, hanno spaccato un finestrino e salvato la bambina. Per fortuna stava bene e ha potuto riabbracciare la sua mamma. Finalmente è tornato il sorriso e tutti hanno tirato un gran sospiro di sollievo.

