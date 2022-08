Resta riservata la prognosi dell'operaio precipitato

Resta ricoverato in Terapia intensiva e in prognosi riservata l'operaio di 50 anni precipitato venerdì pomeriggio dal tetto di un'azienda a Busnago

In prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita, con la frattura degli arti inferiori e del bacino, oltre a un trauma cranico: sono queste le condizioni del 50enne di origini albanesi e residente a Vaprio d'Adda vittima venerdì pomeriggio di un drammatico incidente sul lavoro a Busnago. L'operaio è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservate: le sue condizioni sono considerate serie dai medici, ma non risulta essere in pericolo di vita