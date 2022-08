Restano chiusi nel parco, per uscire rompono il cancello elettrico. Un danno che richiederà la sostituzione del motore, la recinzione era stata posata solo pochi mesi fa

La cancellata del Parco Rimembranze a Varedo è stata posata solo pochi mesi fa ma è già stata danneggiata. Nei giorni scorsi alcuni ragazzi sono rimasti chiusi nell'area verde che affaccia su via Umberto I e per uscire hanno chiamato in aiuto alcuni amici. Si sono messi ad armeggiare con il cancello di ingresso all'area verde e lo hanno sì aperto, ma anche rotto. Nei giorni successivi gli operai del Comune hanno effettuato un sopralluogo per verificare i danni, constatando che deve essere sostituito il motore del cancello elettrico

Sarà sistemato a settembre

Un bel disagio oltre a una spesa imprevista che il Comune affronterà a settembre. "Dispiace per il danno subito - ha premesso il sindaco Filippo Vergani - comunque nel mese di agosto il parco Rimembranze rimarrà aperto in modo da dare la possibilità ai bambini e ai cittadini che non andranno in vacanza di poterne usufruire. A settembre l'impianto verrà sistemato".