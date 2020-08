Restaurato il portone della Madonna Pellegrina nel quartiere di Ss. Pietro e Paolo a Desio.

Il restauro possibile grazie al volontariato

Il portone d’ingresso è stato ristrutturato gratuitamente dalla famiglia Giuseppe Carpanelli. La porta risale al 1951; l’intervento ha riguardato il restauro di tutti i pannelli di legno. La struttura della porta è rimasta intatta, si è deciso per preservare l’autenticità storica. Anche la grande maniglia d’ingresso intarsiata è stata ripulita e riverniciata in modo che possa resistere meglio alle intemperie. Il parrocchiano e maestro di contrada Tino Perego ha avuto l’idea dell’iniziativa, insieme a Walter Brioschi, Silvio e Angelo, così, dopo aver ottenuto il permesso del prevosto, don Gianni Cesena, sono partiti con il restauro.

“Tutti abbiamo a cuore la chiesa”

“Ci fa piacere perché è stata la prima chiesa della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Ce l’abbiamo a cuore un po’ tutti”. Tanti anni fa la chiesa della Madonna Pellegrina era senza croce. Era stata l’Associazione contrada dei Santi Pietro e Paolo a comprarne una sul disegno dell’architetto Baioni. Così come aveva pensato al faro che illumina di sera la porta della chiesa: “Volentieri diamo una mano come contrada e come desiani. È il nostro senso civico, che spero non si estingua. È sempre stato il fulcro nelle nostre associazioni di volontariato cittadino” ha concluso Perego.