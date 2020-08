Rete fognaria e acquedotto: Brianzacque annucia il doppio intervento

Doppio intervento di Brianzacque sulla rete fognaria e sull’acquedotto nel tratto del ponte di via San Benedetto a Cesano Maderno.

Intervento sulla rete fognaria e sull’acquedotto

Nel giro di un mese Brianzacque darà il via a due distinti interventi a Cesano Maderno. Uno, in centro, riguarda il potenziamento del sistema fognario di via Parini e di via Luini. L’altro più in periferia, quartiere Molinello, è una operazione propedeutica al rifacimento del ponte di via San Benedetto e , nello specifico, riguarda lo spostamento di un’interferenza dell’acquedotto. E sarà proprio il cantiere relativo al manufatto ad aprire i battenti.

Un mese di lavori

Il tratto di rete idrica che passa sotto il ponte verrà eliminato e deviato su altri “percorsi” fino all’aggancio con l’acquedotto, così da non rappresentare più un ostacolo rispetto ai futuri lavori di consolidamento della struttura. L’operazione richiederà circa un mese di tempo.

Cantiere lungo venti giorni

Successivamente, tra fine mese di settembre e inizi di ottobre, operai e ruspe entreranno in azione in un piccolo “segmento” di via Parini e di via Luini, in centro. Per eliminare le criticità che si verificano in concomitanza con forti eventi piovosi, le condotte della fognatura verranno sostituite e potenziate. Il costo dell’intervento, che si protrarrà per circa una ventina di giorni, è di 35mila euro.

