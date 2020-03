Misure urgenti per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e del servizio di distribuzione energia elettrica durante l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Il servizio di RetiPiù.

RetiPiù garantisce continuità del servizio e attività di pronto intervento

Il territorio della Regione Lombardia, all’interno del quale opera RetiPiù S.r.l., è interessato da stringenti misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Misure che sono state estese, peraltro, anche a tutto il territorio nazionale e che comportano rilevanti conseguenze sulle modalità e sui tempi di gestione dei servizi pubblici, come la distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.

In considerazione dei provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus, per garantire la massima protezione dal rischio contagio di tutto il personale, e di tutti i nostri utenti dal rischio di contagio da oggi Retipiu, gestore dell’energia in Brianza, effettuerà le sole attività di pronto intervento e le attività le attività strettamente necessarie a garantire la continuità e la sicurezza del servizio pubblico di distribuzione.

Sono naturalmente sempre garantite anche le attività a favore di strutture sanitarie, assistenziali e di supporto logistico a protezione civile e servizi di pubblica utilità, nonché per tutte le utenze non disalimentabili.

Ogni altra attività, fa sapere l’azienda, non potrà essere espletata.