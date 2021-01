Revocate le misure antismog a Monza e Provincia da domani, 24 gennaio. È stata infatti osservata una situazione di generale diminuzione delle concentrazioni di Pm10.

Revocate le misure antismog da domani, 24 gennaio

Sono revocate da domani, domenica 24 gennaio, in tutte le province lombarde ad esclusione di Mantova, le misure temporanee di primo livello. È stata infatti osservata una situazione di generale diminuzione delle concentrazioni di Pm10 in tutta la Regione e le condizioni meteo previste da Arpa per oggi e per i prossimi giorni sono favorevoli alla dispersione.

Unica eccezione la provincia più orientale della Lombardia, Mantova, dove la media è rimasta superiore al limite (69 µg/m³).

Le misure di primo livello

Le misure temporanee di primo livello, ricordiamo, sono attive sul traffico e quest’anno sono già entrate in vigore un paio di volte. Nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in Fascia 1 e 2 si applica il divieto di utilizzo delle autovetture di classe fino ad Euro 4 diesel (comprese quelle dotati di filtro antiparticolato) dalle alle 18.30.

Per quanto riguarda il riscaldamento e l’agricoltura, le limitazioni si applicano, non solo ai Comuni con più di 30.000 abitanti, ma a tutti i Comuni interessati dall’attivazione delle misure.

Le ricordiamo: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle.

Sono confermate anche: il divieto assoluto di combustioni all’aperto (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.) e il limite delle temperature all’interno degli edifici a 19°C (con tolleranza di 2°C). Infine, è convalidato il divieto di spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato. Si raccomanda inoltre la massima adozione dello smartworking.

Dati esaminati ogni giorno

I dati sulla qualità dell’aria vengono esaminati ogni giorno, come pure viene data comunicazione in maniera tempestiva della cessazione delle limitazioni temporanee. Come previsto dalla delibera n. 3606 del 28 settembre 2020, qualora si registrino valori al di sotto della soglia, uniti a previsioni metereologiche con condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, oppure valori sotto soglia per due giorni consecutivi.