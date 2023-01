E' stata riaperto poco dopo le 10, sull'Autostrada A4 Milano-Brescia, il tratto compreso tra Seriate e Cavenago, verso Milano, dove questa mattina poco dopo le 5 si è verificato un gravissimo incidente stradale con una vittima. A darne notizia è Autostrade per l'Italia.

Riaperta l'Autostrada in direzione Milano dopo l'incidente mortale all'alba ma ora è chiusa verso Brescia

Ci vorrà tuttavia diverso tempo prima che le code che si sono formate lungo l'Autostrada e lungo le arterie cittadine di Trezzo, Agrate, Cavenago, Bergamo, Capriate e Seriate, anche a seguito delle chiusure degli ingressi in A4, si smaltiscano e la circolazione torni alla normalità. Anche perché Autostrade per l'Italia ha dato notizia intorno alle 10.30 della di un altro incidente, in direzione Brescia, tra Cavenago e Capriate.

Lo scontro tra camion all'alba

Il sinistro di questa mattina all'alba, lo ricordiamo, è all'altezza del km 155, nel tratto tra Trezzo sull'Adda e Cavenago Cambiago, Nello scontro sono rimasti coinvolti 4 camion, uno dei quali ha perso il carico. L'allarme e la chiamata ai soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto, oltre ai Vigili de Fuoco, si sono portate tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Il bilancio dell'incidente purtroppo è drammatico: un uomo di 49 anni è morto, altri tre (di 28, 34 e 45 anni) sono rimasti feriti e portati in ospedale.

(immagine archivio)