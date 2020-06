A Seregno riaperto il ponte del mercato

Oggi, martedì 2 giugno, a Seregno ha riaperto il ponte ciclopedonale che unisce via Silvio Silva a piazza Linate, dove si svolge il mercato settimanale del sabato. Ultimati i lavori di messa in sicurezza della passerella, attesi da anni.

Il 2 giugno riaperto il ponte ciclopedonale

E’ finalmente aperta e utilizzabile la passerella che unisce via Silvio Silva a piazza Linate, passando sopra via Stadio. Realizzata più di quindici anni fa, l’opera necessitava di lavori di messa in sicurezza attesi da anni. Il cantiere era stato inaugurato a ottobre e si è protratto qualche settimana oltre il termine previsto a causa delle restrizioni dell’emergenza coronavirus.

I lavori sono costati oltre 226mila euro

Con il ponte aperto è più agevole il collegamento tra l’area del mercato del sabato (piazza Linate) e l’ampio parcheggio del Lazzaretto. I lavori, per un valore complessivo di 226mila euro (oltre a Iva), sono stati realizzati a cura e spese di Aeb, che ha affidato la progettazione a Angelo Maurizio Novara e la realizzazione alla ditta Sodeca Costruzioni e Civelli Costruzioni.

La soddisfazione del sindaco Rossi

“La realizzazione di questa opera, che tra l’altro la città aspettava da davvero molto tempo, è la prova che una Aeb forte può portare investimenti importanti a beneficio del territorio – commenta il sindaco, Alberto Rossi – E ora che Aeb diventerà una società ancora più forte, sono convinto che il nostro territorio potrà beneficiare di ulteriori e più importanti investimenti. Ringrazio la presidente di Aeb, Loredana Bracchitta, per averci permesso di completare questa passerella. Ma soprattutto per quello che Aeb farà per il nostro territorio nei mesi e anni a venire”.

