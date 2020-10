Riapre il Gelsia Point di Nova Milanese. L’apertura si aggiunge alle 11 riaperture dei Gelsia Point cominciate al termine del lockdown.

Riapre il Gelsia Point di Nova Milanese

Le porte del Gelsia Point di vicolo Cortelunga saranno aperte lunedì e mercoledì dalle 14.30

alle 17. Per mantenere il distanziamento sociale all’interno dello sportello, i clienti saranno

guidati da totem informativi, da un’efficace segnaletica a pavimento che indica il percorso

da seguire in ingresso e in uscita, e troveranno a loro disposizione dispenser di gel

igienizzante per le mani.

Gelsia informa inoltre che l’orario di apertura del Gelsia Point di Monza, da lunedì a venerdì,

non è alle 8.30, ma alle 9.00 e rimarrà aperto fino alle ore 12.30.

(immagine archivio)

