Ribaltamenti, intossicazioni e un ciclista investito: i soccorsi nella notte

Diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa e nella tarda serata di ieri, giovedì 1 luglio, in Brianza.

I soccorsi tra la tarda serata e la notte

Tra quelli con maggiore importanza c'è sicuramente l'intervento di soccorso scattato ieri sera intorno alle 23.30 per un ragazzino di 17 anni che si è sentito male dopo aver bevuto troppo. Il giovane è stato soccorso a Cesano Maderno, in via Milano, e subito sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca locale e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 17enne è stato visitato e poi trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Desio.

A Monza invece intorno a mezzanotte si è verificato un ribaltamento, all'altezza del civico 102 di viale Sicilia. Coinvolte due donne di 55 e 63 anni, subito soccorse da due ambulanze provenienti da Vimercate e Monza che sono poi ripartite verso l'ospedale San Gerardo in codice verde e giallo. Rilievi affidati alla Polizia locale.

Nella notte segnaliamo un ribaltamento anche ad Albiate, lungo via Roma. In questo caso, fortunatamente, la 47enne che era a bordo del mezzo non ha riportato conseguenze. Mentre è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice verde il 18enne che, intorno all'una, è caduto dalla bicicletta lungo via Torricelli a Seregno.

Personale della Croce Rossa di Desio è intervenuto ieri sera intorno alle 21.30 a Lissone, in via Mattei, dove un ciclista di 39 anni, per cause ancora da accertare, è stato investito. Assieme ai soccorritori sono giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Desio, impegnati nei rilievi. L'uomo, le cui condizioni inizialmente erano apparse molto gravi, è stato poi trasportato al San Gerardo in codice giallo.