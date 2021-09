Notte tranquilla sulle strade della Brianza mentre l'Agenzia regionale emergenza urgenza segnala diversi interventi di soccorso nella serata di ieri, giovedì 2 settembre.

Ribaltamento a Bernareggio: ferito un 20enne

Due gli incidenti più seri verificatisi nella tarda serata. A Bernareggio poco prima delle 23 un mezzo si è ribaltato in via Prinetti ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per prestare le prime cure ad un 20enne, le cui condizioni, in un primo momento, sono apparse molto serie. Per fortuna i volontari di Avps Vimercate hanno escluso gravissime conseguenze dopo le prime cure sul posto e hanno trasferito il ragazzo in ospedale a Monza in codice giallo. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

Gli altri interventi di soccorso della serata

Momenti di preoccupazione anche a Villasanta dove poco prima delle 21.30 si è verificato uno scontro auto moto in via Mosè Bianchi. Due le persone coinvolte, un 17enne e un uomo di 45 anni. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa locale e i Carabinieri. mentre non è ancora chiara la dinamica del sinistro per certo si sa che gli operatori sanitari, dopo gli accertamenti in posto, sono ripartiti verso l'ospedale di Vimercate in codice giallo.

Sempre nella serata di ieri segnaliamo un incidente tra due auto a Carate Brianza, in via Garibaldi, in cui nessuno è rimasto ferito e un infortunio in un impianto sportivo di via Sant'Albino a Monza che ha coinvolto due giovani di 20 e 28 anni. Sul posto la Croce rossa di Brugherio che è poi ripartiva in direzione dell'ospedale di Vimercate in codice verde.

Intorno alle 22.45 infine io volontari della Croce rossa di Villasanta si sono portati ad Arcore per soccorrere una donna di 73 anni caduta in via Marche, all'interno dell'impianto sportivo. La 73enne ha riportato solo lievi conseguenze ed è stata accompagnata in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.