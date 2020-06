Ribaltamento a Cesano: soccorsi sul posto FOTO

Ribaltamento a Cesano: soccorsi sul posto. L’incidente in via Elisabetta Borromeo. Tre le persone coinvolte, tra cui un piccolo di 5 anni.

Incidente questa mattina intorno alle 10.20 a Cesano Maderno. Si tratta di un sinistro con ribaltamento che ha coinvolto tre auto. Lo scontro, di cui ancora non si conosce con esattezza la dinamica, è avvenuto in via Elisabetta Borromeo, all’altezza di un incrocio già teatro di altri incidenti in passato.

Sul posto si sono portate due ambulanze, provenienti di Cesano e da Seregno, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Tre le persone soccorse: una donna di 29 anni e il suo bambino di 5 che viaggiavano a bordo della Jeep e un uomo di 34 anni che invece guidava la Fiat 500.

In base ad una prima ricostruzione la Jeep arrivava da via Elisabetta Borromeo in direzione Seveso mentre l’altra auto arrivava da via Damiano Chiesa, sembrerebbe in contromano. All’incrocio la Jeep ha urtato l’altra macchina che si è ribaltata ed è poi è finita contro un’auto parcheggiata.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. La mamma e il piccolo sono stati trasportati in codice verde all’Ospedale di Desio per accertamenti. Illeso il conducente della Fiat.

SEGUONO AGGIORNAMENTI