Desio, 20enne finisce con l’auto contro il guardrail

Ribaltamento a Desio nella serata di ieri, lunedì 1 febbraio, in via Sul posto ambulanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Soccorso un 20enne.

Ribaltamento a Desio, soccorso un 20enne

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 22 in via Santi. L’auto con a bordo un 20enne, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada centrando in pieno il guardrail. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce bianca di Cesano, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Desio. Gli operatori del 118, giunti in via Santi in codice giallo, hanno prestato le prime cure al 20enne rimasto coinvolto che fortunatamente non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere.