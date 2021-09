Incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 settembre, all'altezza dell'incrocio tra via Prealpi e via della Gibbina a Giussano.

Ribaltamento a Giussano: ambulanza e Vigili del fuoco sul posto

Secondo quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono intervenuti poco prima di mezzogiorno per un incidente con ribaltamento che ha coinvolto due mezzi, una Dacia e una Ford e in cui sono rimaste coinvolte due persone, tra cui un 50enne.

Sul posto i volontari dell'Avis meda, l'automedica e anche i Vigili del fuoco di Monza. Al momento gli operatori sanitari, arrivati in codice giallo, stanno prestando le prime cure alle persone rimaste ferite, mentre gli agenti della Polizia locale di Giussano stanno effettuando i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro, oltre a dirigere il traffico cittadino, leggermente rallentato in zona.

Seguiranno aggiornamenti