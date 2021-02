Incidente nella notte a Giussano, in via Lazzaretto. Sul posto ambulanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Un 71enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Ribaltamento a Giussano: ferito un 71enne

In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente è avvenuto pochi minuti prima dell’una e trenta in via Lazzaretto. Qui, per cause ancora da accertare, un mezzo si sarebbe ribaltato all’altezza del civico 14. La chiamata al 118 è scattata per un 71enne: subito sul posto sono accorsi i volontari della Croce bianca di Giussano, l’automedica, i Carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili del fuoco. I soccorritori, arrivati in codice rosso, dopo aver prestato le prime cure al 71enne, hanno derubricato l’intervento in codice giallo e il ferito è stato trasportato all’Ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti.

Intossicazione etilica a Trezzo

Nella serata di ieri, mercoledì, segnaliamo anche l’intervento della Croce azzurra a Trezzo in via Brasca, per un’intossicazione etilica. Soccorso un 45enne, poi trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cassano D’Adda.