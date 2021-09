Sirene di notte

Ribaltamento a Giussano: soccorsa una 24enne

L'allarme è scattato intorno alle 4.50 dopo che il mezzo sulla quale viaggiava la ragazza si è ribaltato all'altezza di via Alberto da Giussano. Sul posto si sono portate in pochi minuti l'ambulanza e l'automedica, giunte sul luogo del sinistro in codice rosso, e anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno e i Vigili del fuoco.

L'allarme è fortunatamente rientrato dopo gli accertamenti sanitari sulla giovane 24enne: le sue condizioni infatti sono apparse buone e la ragazza è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.