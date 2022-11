Incidente nel pomeriggio di oggi a Lentate sul Seveso, lungo via per Mariano.

Ribaltamento a Lentate: ferito un 21enne

In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto intorno alle 14.45 e ha coinvolto un mezzo, ribaltatosi per cause ancora in corso d'accertamento. Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono giunte due ambulanze in codice rosso e l'automedica a supporto.

Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure mediche ad un giovane di 21 anni, le cui condizioni inizialmente erano apparse molto serie tanto da far arrivare i mezzi di soccorso in codice rosso. Fortunatamente dopo gli accertamenti sul posto l'allarme è parzialmente rientrato con il 21enne che è stato trasportato in ospedale per accertamenti in codice giallo.

Anche la Polizia locale e i Vigili del fuoco sul posto

I soccorritori del 118 non sono stati gli unici a intervenire in via per Mariano: sul posto si sono portati anche i Vigili del fuoco del distaccamento monzese e gli agenti della Polizia locale di Lentate ora impegnati nella esatta ricostruzione del sinistro stradale.