Ribaltamento a Seregno: ferito un 57enne

Un uomo di 57 anni è rimasto lievemente ferito in un incidente avvenuto nella notte appena trascorsa a Seregno, in via Briantina. Qui, poco dopo l’una, in base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, una vettura si sarebbe ribaltata. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente inviando sul posto i volontari dell’Avis Meda oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno. Fortunatamente le condizioni del 57enne sono apparse buone e dopo le cure sul posto l’uomo è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

