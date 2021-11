Ribaltamento a Seregno, ottantenne soccorsa in codice rosso

Sinistri

E' stato l'ultimo incidente di una notte nera per le strade brianzole

E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Monza l'anziana donna coinvolta nell'incidente che si è verificato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina, domenica 14 novembre 2021, a Seregno. E' stato l'ultimo sinistro di una notte "nera" per le strade del territorio.

Anziana soccorsa in codice rosso

L'anziana, 80 anni, è stata soccorsa in via Valassina a Seregno, a seguito del ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. Sul posto l'ambulanza di Seregno soccorso, inizialmente attivata in codice rosso. Al lavoro anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Dopo i primi accertamenti, l'ottantenne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Grave incidente anche sulla Ss35

E' stato soccorso in codice rosso anche il 48enne coinvolto nell'incidente stradale registrato alle 20,40 di ieri, sabato 13 novembre, lungo la Ss35, nel tratto Binzago-Cesano Maderno. Come nel caso precedente, l'auto si è ribaltata, facendo temere il peggio per l'uomo nell'abitacolo. Le sue condizioni devono poi essere parse più rassicuranti ai soccorritori della Croce Bianca di Cesano intervenuti, perché il codice d'intervento è stato declassato a un più lieve "giallo". La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia stradale di Milano.

Altri tre sinistri

Altri tre incidenti sono seguiti nelle ore seguenti. All'1,30 a Vaprio d'Adda, in via XI Febbraio. Per il 33ene a bordo dell'auto coinvolta nel sinistro non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale. Lo stesso per l'uomo di 55 anni protagonista del sinistro lungo la Ss36, nel tratto Desio Sud - Lissone. Mancava un minuto esatto alle 2.

E' finito invece al Pronto soccorso il ragazzo di 22 anni protagonista dello scontro tra due auto in via Madonnina a Varedo. E' stato soccorso dall'ambulanza della Croce Bianca di Cesano e trasportato in codice giallo all'ospedale di Paderno Dugnano. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio.