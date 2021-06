Incidenti nella notte, ribaltamento a Vimercate, donna di 80 anni si schianta contro un ostacolo a Giussano.

Donna di 80 anni ferita a Giussano

Poco dopo la mezzanotte una donna di 80 anni è finita contro un ostacolo mentre percorreva un tratto della Ss36 in direzione Milano. Giallo il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. L'anziana ferita è poi stata trasferita all'ospedale di Desio. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Stradale di Milano. Altro intervento a Giussano dei sanitari della Croce Bianca di Mariano per una 28enne che si è sentita male. La giovane è poi stata condotta all'ospedale di Carate in codice verde.

Un 28enne si ribalta con l'auto

Intorno alle due e dieci si è verificato un ribaltamento a Vimercate, in piazzale Gioia. Anche in questo caso giallo il codice con cui è stato richiesto l'intervento dei soccorritori del 118. Un 28enne è stato poi trasportato all'ospedale di Vimercate. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata ai Carabinieri.

Due malori, a Carate e Vaprio

Alle tre nuovo intervento dei soccorritori per un 24enne che a Besana si è sentito male. Niente di grave, però. Verde il codice con cui è stato allertato il servizio delle emergenze. Il giovane è poi stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Carate Brianza. Da segnalare anche un malore in codice giallo a Vaprio d'Adda. La richiesta di intervento in codice giallo è delle 8.30.